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Боксер Кудряшов рассказал о преимуществах Бабанина и Джонсона

Кудряшов: Бабанин имеет преимущество в качестве, а Джонсон — в опыте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российских боксер Дмитрий Кудряшов в преддверии поединка между российским боксером Максимом Бабаниным и американцем Кевином Джонсоном, который состоится по правилам бокса и станет главным на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Челябинске 15 декабря, назвал сильные стороны оппонентов, а также предположил, как пройдет бой.

Кудряшов считает, что Бабанин является фаворитом поединка с Джонсоном, в том числе и из-за разницы оппонентов в возрасте и в физических форме.

«Хорошо знаком с Максом, даже спарринговали немножко. Знаю Кевина Джонсона. Но здесь, объективно, Максим — фаворит. Фаворит, потому что является качественным боксером».

Спортсмен рассказал, что у Джонсона больше опыта в боксе, но физические возможности хуже.

«Ну, а Джонсон — 40+, количество поражений говорит само за себя. Понятно, что человек находится уже на спаде своих физических кондиций, но тем не менее боксер обученный и боксировал наверняка со всеми звездами мирового бокса, и не все смогли его «удосрочить. Получится ли у Макса выиграть у него досрочно — не знаю».

Кудряшов предполагает, что бой «продлится всю дистанцию из-за опыта Джонсона».

Также боксер подчеркнул, что Бабанин подойдет к поединку с Джонсоном в форме и хорошо подготовленным.

«Макс всегда в форме. Они в Волгограде там не вылазят из боксерских залов. Поэтому я уверен, что Макс будет в форме. Если у него бой, наверняка он знал об этом заранее, было время подготовиться», — заключил Кудряшов.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Челябинске состоятся четыре боя. Помимо поединка Бабанин – Джонсон, в соглавном бою сойдутся россиянин Павел Шульский и Джейсон Гаверн из США.

Еще в двух боях турнира также будут противостоять друг другу боксеры из России и США. Так, оппонентом россиянина Эдгара Гукасяна станет американец Джемини Рамирез, а Игорь Свиридченков выйдет на ринг и сразится с Питером Добсоном, соответственно.

Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты.

Турнир состоится в челябинском Дворце спорта «Юность», его начало запланировано на 21:00 по московскому времени (23:00 – по челябинскому). Трансляция же боев в прямом эфире РЕН ТВ начнется в 22:00 по московскому времени (00:00 – по челябинскому).

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8 декабря российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов назвал фаворита в бою Бабанина и Джонсона. Он рассказал «Известиям», что по его мнению, Максим Бабанин выиграет бой, но возможно ему будет сложно добиться победы, так как американец «тоже имеет свои сильные стороны и может провести бой от обороны».

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