Полиция Таллина хотела забрать у туристов из Словакии вязаные шапки бело-сине-красного цвета, перепутав их с цветами флага России. Об этом в воскресенье, 10 декабря, сообщило издание Delfi.

Флаг Словакии внешне похож на флаг России, но помимо трех полос белого, синего и красного цвета на флаге есть еще и национальный герб страны. Этот герб отчетливо виден на шапках туристов.

К туристам подошли полицейские, но после разговора ушли.

Ранее, 4 декабря, Путин указал на появление русофобии в Прибалтике задолго до специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Он отметил, что распространенный в прибалтийских странах термин «неграждане» является странной выдумкой для тех, кто причисляет себя к демократическим странам. По его словам, это «уродливое явление».

23 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который признал законность проведения реформы образования в Латвии, дискриминирующей русскоязычное население, стал участником происходящего в стране беззакония.

До этого, 20 октября, временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков заявил в беседе с «Известиями», что установка властей Латвии на ликвидацию государственного вещания на русском языке соответствует многолетней и последовательно реализуемой Ригой линии по выдавливанию русского языка из всех областей общественной жизни, включая СМИ и информационно-коммуникационную среду.

18 апреля Государственная дума РФ приняла проект, в рамках которого осуждается репрессивная политика властей Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычных граждан. Указывалось, что руководство прибалтийских стран должно соблюдать принципы международного права и прекратить ущемление прав русскоязычного населения своих государств.