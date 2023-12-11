«Музыка» их связала: Чайкина спела арию, Миногарова надела «голое» платье

В МХАТ имени Горького отгремела вечеринка «Яндекс Музыки», которая собрала звезд индустрии. Слушали арию из оперы Джакомо Пуччини в исполнении Тоси Чайкиной, подпевали каверу «Зима в сердце» Евы Польны и группы «Моя Мишель». Мария Миногарова продефилировала в смелом прозрачном платье на показе Александра Арутюнова. А ценители изобразительного искусства посетили открытие галереи Art x Fashion и выставку «Два желания» Grabar Gallery. «Известия» рассказывают о главных событиях из жизни знаменитостей и светских героев на прошлой неделе.

Тося Чайкина исполнила арию из оперы Пуччини

Instasamka, Мари Краймбрери, Ольга Серябкина и другие звезды музыкальной индустрии во вторник, 5 декабря, встретились в МХАТ имени Горького. Поводом стал не спектакль, а праздник «Яндекс Музыки», хотя в зрелищности он не уступал.

Открыла вечер Тося Чайкина, известная по хиту «В сердце бахнули стрелы». Она исполнила арию O mio babbino caro из оперы «Джанни Скикки» Джакомо Пуччини. Еще одним музыкальным сюрпризом стало выступление Евы Польны совместно с группой «Моя Мишель». Артисты зажгли с кавер-версией хита «Зима в сердце» и заставили подпевать весь зал, по которому в этот момент разлетались тысячи конфетти из розовых сердечек.

Тося Чайкина Фото: пресс-служба «Яндекс Музыки» Найк Борзов Фото: пресс-служба «Яндекс Музыки» Instasamka Фото: пресс-служба «Яндекс Музыки» IOWA Фото: пресс-служба «Яндекс Музыки» Алена Свиридова Фото: пресс-служба «Яндекс Музыки» Анастасия Самбурская Фото: пресс-служба «Яндекс Музыки» Антоха МС Фото: пресс-служба «Яндекс Музыки» Глюк'оZa Фото: пресс-служба «Яндекс Музыки» Мари Краймбрери Фото: пресс-служба «Яндекс Музыки» Ольга Карпуть и Михаил Друян Фото: пресс-служба «Яндекс Музыки»

Под конец года редкое мероприятие обходится без награждений. Вот и здесь ведущие Константин Анисимов и Катя IOWA объявили имена самых популярных артистов среди слушателей сервиса. Cream Soda получила статуэтку в номинации «Выбор редакции». Артисткой года ожидаемо стала Anna Asti, а группой года — Artik & Asti (которую ранее покинула Анна). Instasamka забрала два приза — «Караоке-хит года» и «Покорительница чарта». Треком года назвали ремикс песни группы «Винтаж» «Плохая девочка» и молодых исполнителей Травма, Skidri, Dvrklxght.

Одной из главных новостей вечера стал запуск инструмента «Донаты от фанатов».

Под занавес мероприятия выступил легендарный Найк Борзов с песнями «Верхом на звезде» и «Ради любви». А самые стойкие продолжили праздник на афтепати со звездой российской электронной сцены Biicla.

Мрачная невеста и «модная оплеуха» на показе Арутюнова

Точкой притяжения представителей фешен-индустрии вечером 5 декабря стало модное столичное пространство «Суперметалл». Там состоялся показ коллекции Fall/Winter 2023/24 одного из самых востребованных российских дизайнеров Александра Арутюнова.

Увидеть шоу пришли эксперт моды, телерадиоведущий Владислав Лисовец, дизайнер Олег Горчанин, стилист Алексей Сухарев, визажист Сердар Камбаров, телеведущая Марика Кравцова, актриса Александра Ревенко, спортсменки Светлана Кузнецова и Дарья Коробова, продюсер Илья Бачурин и многие другие.

Для всех действовал дресс-код total black, за случайное несоблюдение которого стилист и телеведущий Александр Рогов счел, что получил «модную оплеуху».

Александр Рогов Фото: Михаил Танюхин Марика Кравцова Фото: Михаил Танюхин Алексей Сухарев Фото: Михаил Танюхин Илья Бачурин Фото: Михаил Танюхин Кристина Потупчик Фото: Михаил Танюхин Дарья Коробова Фото: Михаил Танюхин Мария Миногарова Фото: Михаил Танюхин Фото: Михаил Танюхин Фото: Михаил Танюхин Фото: Михаил Танюхин Фото: Михаил Танюхин

Отличилась коллекция отсылками к школьной форме — галстуки, рубашки. Вдохновлялся Арутюнов как раз воспоминаниями о годах, проведенных за партой в Кисловодске. В одежде появились цветы, вроде тех, что росли во дворе школы, плащ, словно с плеча учителя. Но поддержал он и тренд на откровенную сексуальность. Звездой подиума стала модель и телеведущая Мария Миногарова. Она появилась в черном «голом» платье. Впечатлили публику и загадочные образы невест — черной и белой.

— Саша дышит воздухом современности и воплощает свои ощущения в одежду. Это всегда очень органично и созвучно моменту. Есть дизайнеры, которые делают коллекции, следуя своей внутренней логике развития: «Мы тут сами по себе, а вы тут сами по себе, те, кто носит и смотрит». Саша, не страдая манией величия, делает великие, на мой взгляд, вещи. Как раз в простоте, в трендовости своих идей он находит гениальные сочетания и решения. В полной мере к нему относится утверждение, что гениальность в простоте, — поделился впечатлениями от показа продюсер Илья Бачурин.

Открытие галереи Art x Fashion

Ценители изобразительного искусства 5 декабря встретились на выставке Ольги Селивановой I see you. Она стала первым проектом новой галереи Art x Fashion, в планах которой объединить представителей мира моды и искусства. Дизайнер Ольга Селиванова начала творческий путь десять лет назад как раз с живописи, а сегодня ее эскизы ложатся в основу принта на ткани в коллекциях. Центральным образом ее работ, представленных на экспозиции, стала кошка, символ женственности, а темой — диалог с собой.

Фото: Вова Поло

Автор лично провела экскурсию для первых зрителей. Запомнился вечер и перформансом хореографа Анны Пижонковой, посвященным творчеству американской художницы и скульптора из Франции Луиз Буржуа. А завершился под сет DJ Orange.

Магия желаний

В среду, 6 декабря, арт-интеллигенция собралась в обычно недоступном для посетителей особняке Морозовых в центре столицы, в Подсосенском переулке. Усадьба когда-то принадлежала легендарному коллекционеру искусства Алексею Морозову. Здесь открылась кратковременная — до 14 декабря — выставка «Два желания» pop-up галереи Grabar Gallery.

Светских гостей ждали алкогольные коктейли, блестки, лежащие на полу в хаотичном творческом беспорядке, а еще — сияющая елка. Новогодняя атмосфера вторила настроению коллективной экспозиции — она посвящена надежде на наступающий год и исполнению желаний. Специальный аудиогид к выставке записал актер Евгений Цыганов. Ряд работ создан специально для выставки.

Анна Судец Фото: Алексей Дупляков Ольга Серегина Фото: Алексей Дупляков Стася Кроль Фото: Алексей Дупляков Милена Орлова Фото: Алексей Дупляков Катрин Борисов Фото: Алексей Дупляков Ирина Шапиро Фото: Алексей Дупляков Денис Казьмин Фото: Алексей Дупляков Борис Белоцерковский Фото: Алексей Дупляков Алиса Прудникова Фото: Алексей Дупляков Наталья Грабарь Фото: Алексей Дупляков

В число гостей вошли как художники — участники выставки, так и ключевые лица арт-тусовки: главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова, программный директор V-A-C Алиса Прудникова, светская львица Анна Антимоний, арт-директор RuArts Катрин Борисов и PR-директор фонда Анна Судец, культурный обозреватель Cabinet De l'Art Ольга Серегина, глава музея современного искусства «Гараж» Антон Белов.