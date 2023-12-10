Запад совершил ошибку, игнорируя интересы России, что привело к началу украинского конфликта. Об этом заявил бывший государственный секретарь при МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш в интервью газете Le Journal du Dimanche 10 декабря.

«Нейтральный статус Украины — это экзистенциальный вопрос для России. Ошибка, которую признавала большая часть стратегов на протяжении десятилетий, заключается в пренебрежении позицией России, считающей недопустимым членство Украины в НАТО», — заявил политик.

Лелуш отметил, что в военном плане контрнаступление ВСУ, начатое в июне, несмотря на объемную помощь союзников, не дало убедительных результатов.

«США и ЕС решили дать Украине все военные средства для прорыва российской обороны и военной победы. Сейчас мы видим сокрушительный провал этой стратегии», — сказал бывший госсекретарь Франции.

Политик заявил, что к концу года ситуация становится крайне проблематичной для Украины и в целом для стратегии, которой следует Запад.

«Украина истощена. Ее ВВП обвалился на 30%, в то время как 8 млн украинцев были вынуждены покинуть страну. В этих условиях не слишком понятно, каким образом украинская армия может надеяться одержать победу в этой затянувшейся войне», — отметил Лелуш.

Лелуш отметил, что в Европе после окончания конфликта необходимо будет выстроить новую архитектуру безопасности, которая будет учитывать позицию всех сторон, в том числе Москвы.

Он также заявил, что дипломатическое урегулирование конфликта возможно и не согласился с опасениями, что после победы на Украине Россия якобы может напасть на Европу.

9 декабря лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о планах США отказаться от Украины и сжечь ее дотла. Филиппо также отметил, что он наряду с другими экспертами предсказывал возможный отказ США от поддержки Украины еще 18 месяцев назад, но сторонники помощи Киеву выступали тогда против подобных рассуждений.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.