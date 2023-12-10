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В Забайкалье спрогнозировали аномально холодную погоду с 10 по 17 декабря

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Фото: ТАСС/Евгений Софийчук
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На территории Забайкальского края тоже ожидается аномально холодная погода. С 10 по 17 декабря температура будет ниже климатической нормы на 7 градусов, сообщили в региональном управлении МЧС России 10 декабря.

«По информации ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период 10–17 декабря местами по территории Забайкальского края ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7 градусов и более», — сообщается в ведомстве.

Рекомендуется одеваться по погоде, а автомобилистам — иметь при себе заряженный телефон, запас топлива и теплые вещи.

К берегам Камчатки тоже приближается циклон, из-за которого 11 декабря в ряде районов края ожидают метель и сильный ветер. Об этом 10 декабря сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

«К берегам Камчатки приближается охотоморский циклон <…> в первой половине ночи 11 декабря в Петропавловск-Камчатском городском округе, Усть-Большерецком, Елизовском и на юге Мильковского муниципальных районов ожидаются сильный мокрый снег, метель, налипание мокрого снега на провода. Скорость ветра может достигать 18–23 м/с, в прибрежных районах — 25–30 м/с», — отмечается в заявлении.

Кроме того, в Алеутском муниципальном округе и Усть-Камчатском муниципальном районе также прогнозируется сильный мокрый снег, метель. Скорость ветра может достигать — 25–30 м/с. Специалисты предупреждают о возможных нарушениях в системе энергоснабжения, возможеных срывах кровли и обшивки зданий, а также падение широкоформатных конструкций и деревьев.

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Ранее, 9 декабря, в главке МЧС России по столице предупредили, что в воскресенье и понедельник, 10 и 11 декабря, в Москве ожидаются аномальные морозы. Жителей и гостей города призываются одеваться теплее, а также не оголять на улице лицо, пальцы и щиколотки.

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