Три человека погибли в результате стрельбы в США
В американском штате Джорджия в результате стрельбы в многоквартирном доме по меньшей мере три человека погибли и один пострадал. Об этом 9 декабря сообщил телеканал Fox 5 Atlanta со ссылкой на полицию Атланты.
По данным телеканала, причиной инцидента послужила сделка по продаже наркотиков, которая переросла в перестрелку.
Ранее, 7 декабря, сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в Невадском университете в Лас-Вегасе, в результате происшествия погибли не менее трех человек человек.