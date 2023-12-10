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Ученые рассказали о пользе посещения музеев для здоровья

The Conversation: посещение музея может снизить стресс и улучшить здоровье
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Посещение музея способствует сокращению стресса и улучшению физического здоровья. Об этом нейробиолог Эмма Дюпюи рассказала The Conversation.

Исследование, основанное на данных нескольких тысяч человек, проводимое с 2018 года, показало, что посещение музеев содействует выздоровлению и благополучию пациентов с такими хроническими заболеваниями, как гипертония, диабет, неврологическими заболеваниями, когнитивными расстройствами или проблемами психического здоровья.

На данный момент наблюдается рост числа оздоровительных программ на базе музеев, среди которых музейная йога, управляемая медитация и практика медленного созерцания.

Специалист уточнила, что при посещении музея снижается кровяное давление, частота сердечных сокращений и уровень гормона стресса кортизола. Кроме того, на 40% снижает риск развития синдрома старческой слабости.

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Ранее, 2 ноября, психолог рассказал о способах борьбы со стрессом в пожилом возрасте. Так, помогут регулярные физические упражнения, такие как ходьба, йога, танцы или плавание. Если есть возможность, то лучше это делать на свежем воздухе. Медитации и дыхательные практики также будут полезны. Кроме того, пожилым людям важно правильно питаться и высыпаться.

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