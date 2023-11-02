Психолог рассказал о способах борьбы со стрессом в пожилом возрасте

Психолог, специалист по когнитивно-поведенческой психотерапии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ Денис Лазарев 2 ноября рассказал «Известиям», как бороться со стрессом в пожилом возрасте.

Как отметил специалист, во время стресса повышается уровень адреналина и кортизола в крови, что приводит к учащенному сердцебиению и повышению артериального давления. Это естественная реакция организма, которая направлена на мобилизацию всех имеющихся сил для выживания в экстренной ситуации. Однако в пожилом возрасте такой гормональный всплеск негативно сказывается на работе сердца и сосудов, а также на иммунной системе, особенно в условиях длительного переживания стресса. Кроме того, стресс может приводить к ухудшению сна, нарушению пищеварения и многим другим проблемам со здоровьем, заявил эксперт.

«Нервная система и психика представителей старшего поколения не так устойчива и адаптивна, как у молодых. Поэтому причиной стресса у пожилых людей может стать целый спектр событий, от достаточно безобидных, таких как телефонный звонок или небольшая очередь в магазине, до тяжелых переживаний, связанных с болезнями, потерей близких людей, финансовыми проблемами, социальной изоляцией и многим другим. Стресс у пожилых людей вызывает чувство беспокойства, тревоги и депрессии», — сказал он.

Лазарев рассказал о способах, которые помогут пожилым людям справиться со стрессом и улучшить качество своей жизни. Так, помогут регулярные физические упражнения, такие как ходьба, йога, танцы или плавание. Если есть возможность, то лучше это делать на свежем воздухе. Медитации и дыхательные практики также будут полезны. Кроме того, пожилым людям важно правильно питаться и высыпаться.

«Нужна социальная поддержка. Общайтесь с близкими, посещайте клубы по интересам, участвуйте в группах поддержки и волонтерской деятельности. Это не только улучшит психоэмоциональное состояние, но и защитить от деменции. Избегайте ситуаций, которые вызывают стресс. Фильтруйте свое информационное поле, откажитесь от просмотра новостей или чтения негативных сообщений в социальных сетях. Лучше посмотрите комедию, почитайте любимую книгу, проведите время с близкими», — советует Лазарев.

Психолог также рекомендует отказаться от курения и употребления алкогольных напитков.

«Выкуренная сигарета приносит временное облегчение на когнитивном уровне, однако организм испытывает двойной стресс — от никотина повышается артериальное давление и частота сердечных сокращений, мышцы становятся напряженными, мозг получает меньше кислорода. Что касается алкоголя, то кажется, что бокал вина или чего-то покрепче поможет расслабиться и успокоиться, но это не так. Алкоголь — сильный депрессант, угнетающий центральную нервную систему. Улучшение настроения после выпитого алкоголя — это иллюзия, которая заканчивается утром похмельем и сильной депрессией. Кроме того, такое «лечение» стресса может привести к серьезной алкогольной зависимости», — сказал он.

Переедание тоже может быть опасно, подчеркнул собеседник «Известий». Как правило, стресс заедается не свежими овощами и зеленью, а фастфудом, жирными, острыми и солеными блюдами, сладостями. Эти продукты ухудшают состояние сердца и сосудов, могут привести к ожирению и сахарному диабету, предупредил он.

«Некоторые ищут спасение от хронического стресса в острых ощущениях. Игромания, шопоголизм, экстремальные увлечения и виды спорта могут навредить и финансовому, и физическому состоянию человека, в особенности пожилого. Стресс у пожилых людей является серьезной проблемой, которая может негативно сказаться на самочувствии и благополучии. Однако забота о своем ментальном здоровье и информационная гигиена помогут существенно снизить уровень стресса и улучшить качество своей жизни», — заключил Лазарев.

30 октября врач-психиатр Дмитрий Попов рассказал о влиянии стресса на развитие сахарного диабета. Он подчеркнул, что причины сахарного диабета как первого, так и второго типов могут быть психосоматическими.