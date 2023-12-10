Реклама
Прямой эфир
Мир
WAFA сообщило о минимум 17 погибших в результате атак ЦАХАЛ в центре Газы
Армия
В МО сообщили об уничтожении около 20 единиц техники ВСУ на правом берегу Днепра
Мир
Госдеп уведомил о работе над помощью арестованному в РФ гражданину США
Мир
Медведев назвал ложью слова Шольца о прекращении поставок газа в Европу
Армия
Российские военные группировки войск «Днепр» уничтожили минометный расчет ВСУ
Спорт
Ягудин счел решение МОК по допуску россиян на ОИ-2024 издевательством
Мир
Очередной спецборт МЧС РФ с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
Мир
Тысячи израильтян в ходе митинга потребовали отпустить заложников в Газе
Армия
Российские военные рассказали о 90% неудач ВСУ при запусках ими дронов-камикадзе
Общество
Количество пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ возросло до семи
Мир
Депутат Верховной рады сообщил о попадании ограниченно годных в штурмовики
Мир
В Германии прошла акция против открытия центра для беженцев
Мир
Три человека погибли из-за мощного торнадо в США
Мир
В Японии сменят министра экономики и партийных тяжеловесов из-за «откатов»
Общество
Синоптики спрогнозировали снег и до –11 градусов в Москве 10 декабря

В «Ростехе» объяснили рекордную дальность истребителя Су-35С

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский истребитель поколения 4++ Су-35С наделен уникальными техническими характеристиками, он имеет рекордную дальность из-за особого размещения топливных баков. Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

«Рекордного показателя дальности — более 3500 км — удалось достичь благодаря размещению топливных емкостей в фюзеляже и консолях крыла самолета», — объяснили в госкорпорации, добавив, что также решена проблема с перемещением керосина под влиянием перегрузок, для избежания которой используется губкообразный пенополиуретан.

Кроме того, в «Ростехе» подчеркнули, что Су-35С практически по всем характеристикам соответствует истребителям пятого поколения. А двигатели АЛ-41Ф-1С способны развивать сверхзвуковую скорость без перехода на режим форсажа.

«Сухой» в воздухе: как будет развиваться истребитель Су-35С
Самолеты продемонстрировали свои уникальные возможности при перелете президента России на Ближний Восток

Ранее, 2 декабря, сообщалось, что Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») изготовил и передал Министерству обороны России новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130. Отмечается, что истребители Су-30СМ2 получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Благодаря модернизации, проведенной по техническому заданию Минобороны, возросли боевые возможности самолетов: увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023