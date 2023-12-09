Двух охранников ранили ножом на соревнованиях по борьбе в Петербурге

Двух охранников ранили ножом на Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе в Санкт-Петербурге 9 декабря. Пострадавших госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Предварительно, в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Коммуны, 47а, у охраны произошел конфликт с родственниками спортсменов, которые пришли на турнир. Охранники отказались пропускать мужчин, а те в ответ ударили их ножом.

Организатор турнира Елена Родионова сообщила «Известиям», что конфликт с участием родителей спортсменов произошел за территорией зала, сами соревнования продолжились.

Нападавших оперативно задержали стражи порядка и доставили в отдел полиции, а пострадавших мужчин отвезли в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой примут соответствующее решение.

Ранее, 29 ноября, в центре Москвы продавец шаурмы устроил погоню с ножом за недовольным покупателем. Конфликт произошел на улице Таганской. Там покупатель шаурмы оказался недоволен приобретенным продуктом, что послужило причиной ссоры с его продавцом. Сотрудник киоска, вооружившись ножом, побежал за молодым человеком, угрожая расправой. Инцидент попал на видео.

8 декабря продавец шаурмы по решению суда арестован на два месяца. В отношении 27-летнего продавца возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).