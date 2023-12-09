Стенд курорта «Игора» представили на выставке «Россия» на ВДНХ

Стенд расположенного в Ленинградской области всесезонного курорта «Игора» открылся на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве и пользуется большой популярностью у посетителей. Корреспондент «Известий» 9 декабря, побывав на площадке, увидел происходящее там своими глазами.

Гости площадки могут совершить виртуальное путешествие «Энергия Ладоги» — авторский тур по Карелии и Ленинградской области. А кроме того, поучаствовать в фотосессии в специально оборудованной для этого фотозоне, где компанию в кадре посетителям составляют девушки-лыжницы. Также гостей выставки приветствуют белые медведи, встречая их у украшенных новогодних елок.

Ленинградская область представила свой стенд под девизом «Отдыхай и работай в Ленобласти». Инсталляция познакомит посетителей со знаковыми промышленными, культурными и туристическими объектами 47-го региона России, в том числе с «Игорой Драйв». Это уникальный и популярный у жителей региона и гостей Северной столицы автодром, который отличается разнообразием профессиональных гоночных трасс и активностей для широкой аудитории.

Ранее, 12 ноября, стенд современного автодрома России «Игора Драйв» на выставке на ВДНХ посетили дети из Донбасса. Они смогли почувствовать себя в роли пилотов гоночных болидов, сымитировав управление машиной на специальном тренажере. Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова поговорила с посетителями выставки и показала их впечатления от увиденного.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в выставке принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.