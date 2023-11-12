Посетители «Игоры Драйв» поделились с «Известиями» впечатлениями о стенде

Дети Донбасса посетили стенд современного автодрома России «Игора Драйв». Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова поговорила с посетителями выставки и показала их впечатления от увиденного.

«Мне очень понравилось, это было весело. Незабываемые эмоции, я считаю!» — поделилась девочка Алина.

Также представители стенда современного автодрома России «Игора Драйв» встретили школьников из Донбасса.

«Столько, наверное, людей за всю свою жизнь не видел! Много всего интересного, крутого. Промышленность тут кишит», — рассказал о своих впечатлениях Денис.

На выставке есть и стенд города Красноярска, где ребята запускают гидроэлектростанцию (ГЭС), а на стенде Омской области мальчишки соревнуются в силе удара.

Москва и ВДНХ — это лишь начало большого путешествия, которое организовал Благотворительный фонд помощи детям Донбасса, созданный Акционерным Банком «РОССИЯ». Следующая остановка у стенда Санкт-Петербург, а затем и Республика Карелия.

«Водопад «Белые мосты», рускеальские каньоны и жемчужина севера — Ладожское озеро. Ежегодно сотни тысяч россиян едут в Карелию, чтобы провести там отпуск. Здесь постоянно развивают инфраструктуру. Появляются отели, в которых можно на природе отдохнуть с комфортом. <…> Появляются даже новые направления туризма. К примеру, винные дегустации с видом на Ладожское озеро называются «энотуризм», — рассказала корреспондент Жильцова.

Посетительница выставки стенда Карелии рассказала о воспоминаниях из своей поездки в республику.

«Как раз вспоминаем, как были в Карелии, отдыхали, да. И всё очень понравилось. Очень прекрасный край — красиво», — сказала она.

Ранее, 10 ноября, сервис бронирования отелей МТС Travel, туроператор RussiaDiscovery и Российский союз туриндустрии (РСТ) рассказали «Известиям», что популярность приключенческого туризма в России за год выросла на 30%. Самыми популярными направлениями стали Республика Алтай, Дагестан, Карелия, Карачаево-Черкесия и Иркутская область.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация.

Участие в выставке принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.