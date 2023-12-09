Дело возбудили после вооруженного нападения на сотрудников Росгвардии в Москве
Уголовное дело возбуждено после вооруженного нападения на сотрудников Росгвардии в Москве. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»)», — сказано в заявлении пресс-службы ведомства.
По данным следствия, мужчина открыл огонь по двум людям из травматического пистолета в ходе бытового конфликта. Потерпевшие были госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.
Следователи изучают записи с камер видеонаблюдение, допрашивают очевидцев случившегося.
О том, что два сотрудника Росгвардии получили ранения во время конфликта с мужчиной на улице Твардовского в столице, сообщалось ранее в этот день. Предварительно, один из пострадавших получил огнестрельное ранение щеки, второй — ранение по касательной в голову.
Позднее в этот день в главном управлении Росгвардии по Москве сообщили, что подозреваемый в вооруженном нападении мужчина задержан. Уточнялось, что здоровью пострадавших ничего не угрожает.