Дело возбудили после вооруженного нападения на сотрудников Росгвардии в Москве

Уголовное дело возбуждено после вооруженного нападения на сотрудников Росгвардии в Москве. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»)», — сказано в заявлении пресс-службы ведомства.

По данным следствия, мужчина открыл огонь по двум людям из травматического пистолета в ходе бытового конфликта. Потерпевшие были госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Следователи изучают записи с камер видеонаблюдение, допрашивают очевидцев случившегося.

О том, что два сотрудника Росгвардии получили ранения во время конфликта с мужчиной на улице Твардовского в столице, сообщалось ранее в этот день. Предварительно, один из пострадавших получил огнестрельное ранение щеки, второй — ранение по касательной в голову.

Позднее в этот день в главном управлении Росгвардии по Москве сообщили, что подозреваемый в вооруженном нападении мужчина задержан. Уточнялось, что здоровью пострадавших ничего не угрожает.