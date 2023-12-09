В Москве задержан подозреваемый в вооруженном нападении на сотрудников Росгвардии

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в вооруженном нападении на сотрудников Росгвардии на улице Твардовского. Об этом сообщили в субботу, 9 декабря, в пресс-службе главного управления Росгвардии по городу.

«Подозреваемый задержан. Военнослужащим оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает», — сказали ТАСС в пресс-службе.

Там добавили, что по факту инцидента органами внутренних дел проводится проверка.

О том, что два сотрудника Росгвардии получили огнестрельные ранения во время конфликта с мужчиной на улице Твардовского, сообщалось ранее в субботу. Отмечалось, что, по предварительной информации, один из пострадавших получил огнестрельное ранение щеки, второй — ранение по касательной в голову.