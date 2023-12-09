В Москве мужчина ранил из огнестрельного оружия двух сотрудников Росгвардии

Два сотрудника Росгвардии получили огнестрельные ранения во время конфликта с мужчиной на улице Твардовского в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Предварительно, один из пострадавших получил огнестрельное ранение щеки, второй — ранение по касательной в голову. Стрелявший с места происшествия скрылся.

По данным источника, сотрудники Росгвардии были не при исполнении. Начата проверка.

17 ноября неизвестные устроили стрельбу у банка в Москве. Один человек пострадал. Всего было произведено восемь выстрелов. После стрельбы мужчины скрылись на автомобиле, забрав крупную сумму денег.