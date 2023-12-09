Более 35 рейсов задержаны в аэропортах Москвы

По меньшей мере 36 рейсов задержаны в аэропортах Москвы 9 декабря на фоне непогоды. Это следует из данных на сайте сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, во Внуково по состоянию на 9:50 мск задержано девять рейсов. Еще 15 рейсов задерживаются в Домодедово, 12 — в Шереметьево.

Как сообщил «Известиям» пресс-секретарь Шереметьево Роман Генис, авиагавань работает штатно. В Домодедово отметили, что являются всепогодным аэропортом.

«Воздушная гавань обладает всеми необходимыми ресурсами для бесперебойной работы», — указали там.

Во Внуково «Известиям» также сообщили о штатной работе. В то же время есть незначительные задержки, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. Все службы аэропорта работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта, сообщили в пресс-службе.

В столице 9 декабря отмечается облачная погода со снегом. При этом в Москве и Подмосковье из-за аномально холодной погоды до 21:00 субботы, 9 декабря, продлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Режим начал действовать в столице с 5 декабря.