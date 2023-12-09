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Артем Жога назвал обвинения СБУ в его адрес действиями «умственно отсталых»

Артем Жога об обвинениях СБУ: я не могу комментировать умственно отсталых людей
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР), Герой ДНР Артем Жога, отвечая на новые обвинения Службы безопасности Украины в его адрес, назвал их действиями «умственно отсталых». Об этом он заявил 9 декабря «РИА Новости».

Накануне в СБУ заявили о предъявлении Жоге двух обвинений. В ведомстве также указали, что Герой ДНР был заочно приговорен в стране к 12 годам лишения свободы за участие в ополчении республики.

«Как вы можете прокомментировать сумасшедшего в дурдоме о его действиях и заявлениях? <…> Я не могу комментировать умственно отсталых людей, поэтому извините, у меня других комментариев нет», — сказал он.

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СБУ заявила о подозрениях в отношении Жоги спустя два часа после того, как он спросил президента РФ Владимира Путина о том, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на грядущие выборы главы государства в 2024 году. В свою очередь, российский лидер подтвердил ему свои намерения. Выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта.

Также продолжается спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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