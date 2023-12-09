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Врач напомнила о необходимости использования солнцезащитных средств зимой

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Фото: Global Look Press/Wosunan Photostory
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Часто на состояние кожи в холодное время года влияют не только погодные условия, но и воздух в помещениях, который из-за горячих батарей становится суше, поэтому кожу в зимний период необходимо защищать. Об этом 9 декабря в беседе с RT рассказала врач-дерматолог, специалист «СберЗдоровья» Полина Ражева.

«Если кожа ваших рук и лица и без того склонна к сухости, лучше добавить в свой повседневный уход кремы с липидами, среди которых минеральные масла, парафин, воск, вазелин, силиконы. Они формируют на поверхности кожи защитную пленку и за счет этого препятствуют чрезмерной потере влаги», — сказала эксперт.

По ее словам, специалисты рекомендуют использовать для лица средства с такими компонентами, как керамиды, сквалан, а также растительные масла, гиалуроновая кислота и глицерин. Она отметила, что эти компоненты способствуют увлажнению кожи, за счет чего она лучше сохраняет устойчивость к внешним воздействиям. Также Ражева посоветовала не применять в уходе за кожей агрессивные очищающие средства, поскольку они могут дополнительно сушить кожу.

Как отметила врач, такие продукты очищают лицо «до скрипа», поскольку в их составе есть поверхностно-активные вещества, а именно лаурилсульфат натрия, лаурат натрия, кокоат натрия. Помимо этого, дерматолог напомнила, что в зимний период всё равно нужно пользоваться солнцезащитными средствами.

«Особенно если человек использует косметические средства с такими активными компонентами, как кислоты, витамин С, ретинол и другие. Если же в уходе таких продуктов нет, можно ориентироваться на значение УФ-индекса: если он более трех — защита от солнца необходима», — сказала Ражева.

Используя солнцезащитные средства, человек создает безопасную для кожи среду, которая защищает ее от агрессивных солнечных лучей, поскольку интенсивное воздействие солнца ускоряет процесс старения и повышает риск онкологических заболеваний кожи, заключила врач.

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Ранее, 2 декабря, врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Валерия Шаповалова рассказала «Известиям», что фальсифицированная и некачественная косметика может вызывать долгосрочные аллергические реакции. Главная опасность также заключается в том, что их источник зачастую сложно выявить. По словам доктора, поддельная косметика может привести к воспалениям кожи, резкому жжению, высыпаниям. Кроме того, возможно влияние на слизистую, добавила она. Также Шаповалова обратила внимание, что в зимний период поддельная косметика может быть особенно опасной.

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