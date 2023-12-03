Врач предупредила об опасности использования поддельной косметики

Фальсифицированная и некачественная косметика может вызывать долгосрочные аллергические реакции. Главная опасность также заключается в том, что их источник зачастую сложно выявить. Об этом в субботу, 2 декабря, рассказала «Известиям» врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Валерия Шаповалова.

По словам доктора, поддельная косметика может привести к воспалениям кожи, резкому жжению, высыпаниям. Кроме того, возможно влияние на слизистую, добавила она. Также Шаповалова обратила внимание, что в зимний период поддельная косметика может быть особенно опасной.

«Покраснения кожи, покалывание нормальны в мороз. И если на это накладывается ожог или кожная реакция от косметики, ее может быть сложно выявить и вовремя отреагировать. В итоге лечиться придется долго», — акцентировала внимание специалист.

Врач объяснила, что реакция кожи на некачественную косметику не всегда сразу заметна, она может проявиться через некоторое время — две недели или даже месяц. Опасность заключается в том, что человек продолжает использовать препарат, считая, что это не аллерген. Врач подчеркнула, что при соблюдении простых правил выбора и использования косметических средств, неожиданных неприятностей в виде аллергии можно будет избежать.

«Не ищите что подешевле, предпочитайте известные и знакомые вам марки. Важно никогда не использовать продукцию с истекшим сроком годности и продукцию, которая хранилась с нарушением норм и правил. Кроме того, на любом продукте всегда указано два срока годности — общий, с датой производства, и срок надлежащего использования после вскрытия. Приклеивайте стикер с датой вскрытия, чтобы контролировать сроки годности», — посоветовала она.

Специалист также порекомендовала обратиться к врачу в первые часы или сутки после появления симптомов аллергии на косметику. Помимо этого важно сразу же отказаться от всех косметических средств и ни в коем случае не прибегать к самолечению, дополнила доктор.

Ранее, 1 декабря, пластический и реконструктивный хирург клиники эстетической медицины «Время красоты» Магомед Нальгиев рассказал, что одной из самых опасных бьюти-процедур является инъекционная ринопластика. По словам медика, опасность заключается в том, что филлер, который вводят пациенту в нос, может попасть в сосудистое русло, а это может привести к таким последствиям, как тромбирование глазных и головных сосудов и, как следствие, к слепоте и инсульту.