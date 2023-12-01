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Врач назвал самую опасную бьюти-процедуру

Врач Нальгиев: одна из самых опасных бьюти-процедур — инъекционная ринопластика
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Фото: Getty Images
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Пластический и реконструктивный хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты» Магомед Нальгиев 1 декабря рассказал «Газете.Ru», что одной из самых опасных бьюти-процедур является инъекционная ринопластика.

«Инъекционная ринопластика предполагает введение пациенту в нос филлеров, липолитиков и, в некоторых случаях, гормональных препаратов, разрушающих хрящевую ткань. Процедура направлена на коррекцию формы носа. Но она считается опасной, поскольку филлер может попасть в сосудистое русло, что грозит серьезными осложнениями. В частности, тромбированием глазных и головных сосудов и, как следствие, слепотой и инсультами», — рассказал Нальгиев.

По словам медика, безопаснее обратиться к пластическому хирургу для проведения хирургической ринопластики.

Нальгиев добавил, что самой бесполезной же процедурой является безинъекционная мезотерапия.

«В данном случае раствор не вводится в кожу, а просто наносится на нее сверху. Из-за этого биодоступность препарата получается очень низкой. Альтернатива в данном случае — инъекционная мезотерапия, биодоступность которой гораздо лучше. Соответственно, и эффект от препарата будет значительно выше», — объяснил хирург.

Также врач предупредил о вреде фейсфитнеса — комплекса упражнений для мимической мускулатуры лица. Такая гимнастика для лица не убирает морщины, а способствует их появлению.

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Ранее, 13 ноября, сообщалось также об опасности строгих диет. Диетолог Михаил Гинзбург предупредил, что строгие диеты могут быть чреваты серьезными последствиями для здоровья. Строгие диеты и постоянные ограничения могут привести к бессоннице, срывам, постоянным перееданиям, резкому набору веса и РПП. Среди самых серьезных последствий врач отметил булимию и анорексию.

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