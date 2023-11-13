Диетолог указал на опасность строгих диет

Диетолог Михаил Гинзбург предупредил, что строгие диеты могут быть чреваты серьезными последствиями для здоровья.

В беседе с газетой «Вечерняя Москва» в понедельник, 13 ноября, специалист отметил, что при любом похудении следует соблюдать меру и не уходить в крайности. По его словам, строгие диеты и постоянные ограничения могут привести к бессоннице, срывам, постоянным перееданиям, резкому набору веса и РПП. Среди самых серьезных последствий врач отметил булимию и анорексию.

Кроме прочего, Гинзбург указал на опасность таких методик похудения для ЖКТ. Он объяснил, что при диете не прекращаются внутренние процессы пищеварения, в пищеводе продолжают выделяться соки, а расщеплять нечего, из-за чего желудок начинает переваривать сам себя, отмечает телеканал «360». Это повышает риски образования гастритов и язвенных болезней.

Кроме того, при строгом похудении может произойти нарушение электролитного обмена, а это чревато нарушениями сосудистого тонуса и резким снижением артериального давления при попытках подняться, пишет РИАМО. Иногда такие нарушения даже могут привести к смерти, поскольку резкое снижение давления провоцирует приступ.

Помимо этого, при резком похудении возрастают риски камнеобразования в желчном пузыре и почках.

Среди самых опасных типов диет Гинзбург отметил голодную диету, которая чревата последствиями от срывов до анорексии, а также диету Пьера Дюкана. Последняя заключается в полном отказе от углеводов в рационе, то есть, в питании одним мясом и белками. Это может привести к подагре, образованию камней в желчном пузыре и почках из-за большой концентрации белка.

9 ноября главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал об опасности сыроедения. По его словам, это несет угрозу для здоровья, потому что не подвергнутые тепловой обработке мясо и рыба могут содержать вредоносные микроорганизмы, пишет НСН.

В январе этого года диетолог Тейлор Грассо из медицинского центра Университета Колорадо (США) раскритиковала детокс-диеты. По ее словам, такие способы похудения чреваты негативными побочными эффектами, среди которых — расстройство пищевого поведения. Кроме того, соблюдение некоторых детокс-диет может привести к частым головным болям, ломоте в теле, упадку сил, обморокам, повышенной раздражительности, обезвоживанию, дефициту питательных веществ и дисбалансу электролитов, пишет «Ридус».

Ранее нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер объяснила опасность популярной диеты Дюкана. По ее словам, такая диета противопоказана при болезни почек, печени, нарушении обмена веществ, подагре, беременности и кормлении грудью. Она также предупредила, что из-за переизбытка белка в организме вырабатываются кетоновые тела, которые подавляют аппетит и вызывают усталость, сообщает телеканал «Звезда».