Боец ММА Джефф Монсон и депутат Государственной думы Александр Валуев 9 декабря рассказали «Известиям» о проходящих в настоящее время съемках фильма «Просто жизнь» о тяжелой судьбе людей, находящихся в Донбассе.

«Я уже 13-й раз в Донбассе, сейчас открываю здесь школу, мы поставляем гуманитарную помощь <…> Моя цель не только открыть спортшколы, но и рассказать миру о том, что здесь [в Донецкой Народной Республике] происходит, как здесь живут люди», — сообщил Монсон.

Как отметил боец ММА, в США и других странах Запада почти никто не знает о настоящей жизни в Донбассе.

Валуев же подчеркнул, что одна из ключевых идей фильма — показать, как именно должны жить люди, чтобы обеспечить достойное будущее для всего человечества, а показанные в кинопроекте истории тех, кто сейчас находится в ДНР, могут послужить ориентиром воспитания молодого поколения.

«Этот фильм о людях, которые во многом, может быть, даже предопределили свое время, и, к сожалению, на их долю выпало очень много испытаний», — указал он.

Помимо этого, Валуев добавил, что фильм выйдет не раньше чем через год, а над его созданием трудятся настоящие профессионалы.

В мае Монсон сообщил, что решил отказаться от гражданства США, так как Вашингтон помогает Киеву нападать на Россию. Монсон отметил, что уже три его друга погибли в Донбассе. Одновременно с этим Белый дом поставляет вооружения и средства Украине, подчеркнул он. В такой ситуации 51-летний спортсмен счел невозможным для себя сохранить американское гражданство. Паспорт РФ Монсон получил еще в 2018 году.