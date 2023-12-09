Реклама
Прямой эфир
Мир
ХАМАС заявило о разрушении Великой мечети Газы из-за удара Израиля
Мир
В Израиле заявили о массовой сдаче в плен сторонников ХАМАС
Мир
Небензя в составе делегации Совбеза ООН посетит КПП «Рафах»
Мир
На Украине обсудили передачу западных самолетов
Мир
Полянский назвал конфликт в Газе источником обогащения ряда лиц
Мир
Администрация Байдена попросила конгресс США поставить снаряды танкам Израиля
Мир
В Белом доме заявили об отсутствии военного диалога между США и КНР
Мир
Турция экстрадирует в Россию разыскиваемого вора в законе Витю Пана
Мир
Китай в Совбезе ООН указал на двойные стандарты и цинизм США
Общество
Синоптики спрогнозировали снег и до –14 градусов в Москве 9 декабря
Общество
В ЛНР решили взыскать с Украины компенсацию за нанесенный ВСУ ущерб
Мир
В парламенте Болгарии произошла драка из-за поставки Киеву списанных БТР
Мир
Адвокат сына Байдена назвал новое дело против него политически мотивированным
Общество
СК начал проверку из-за аварийной посадки самолета в Минводах
Общество
Вильфанд спрогнозировал 40-градусные морозы в ряде регионов России

Умер сыгравший в фильме «История любви» актер Райан О'Нил

В США умер Райан О’Нил, ведущая звезда Голливуда 1970-х годов
0
Фото: Global Look Press/Tom Rodriguez
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актер голливудского кино Райан О'Нил, номинированный на «Оскар» и «Золотой глобус» за одну из главных ролей в фильме «История любви» 1970 года, умер на 83-м году жизни. Об этом 8 декабря сообщил его сын Патрик О'Нил.

«Мой папа сегодня мирно скончался, и его любящая команда была рядом с ним, поддерживая его и любя его так же, как и он нас», — написал он в соцсети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Патрик О'Нил также написал, что его отец Райан всегда был для него героем, на которого он равнялся и который был для него больше жизни.

Райан О'Нил начал свою карьеру актера в 1960 году в 19 лет. Его самая масштабная актерская работа — роль Барри Линдона в фильме Стэнли Кубрика 1975 года. Он был удостоен итальянской премии «Давид ди Донателло», которая присваивается лучшим иностранным актерам. Кроме того, он получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023