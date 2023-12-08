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В ЛНР решили взыскать с Украины компенсацию за нанесенный ВСУ ущерб

Пасечник: в ЛНР ведут подсчет ущерба, который нанесли украинские войска
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В Луганской Народной Республике (ЛНР) подсчитывают нанесенный ущерб Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 8 декабря сообщил на пресс-конференции в рамках Международной выставки-форуме «Россия» глава региона Леонид Пасечник.

Он также отметил, что на территории республики работает соответствующая комиссия, которая ведет учет преступлений, совершенных в отношении ее жителей.

«Это касается, конечно, и тех, кто погиб в результате преступных действий Киева, и нанесенного ущерба. Все эти цифры учитываются. И, конечно же, мы предъявим этот иск, конечно, мы будем требовать», — сообщил Пасечник.

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8 декабря сообщалось, что власти ЛНР рассчитывают к 2028 году построить в регионе 820 тыс. кв. м жилья. Отмечается, что в этом году уже было сдано 11 тыс. кв. м жилья. Также девять инвесторов претендуют на 16 земельных участков, которые выделены властями под жилищное строительство. Сейчас идет процесс разграничения земли и передача участков.

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