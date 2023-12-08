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Премьер Баварии сообщил о погружении ФРГ в кризис

Глава ХСС Зедер: ФРГ погружается в кризис из-за отсутствия бюджета на 2024 год
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Фото: Global Look Press/Frank Sorge/imago-images.de
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Премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер 8 декабря сообщил, что не согласен с коалицией «Светофор» (СДПГ, «зеленые», СвДП) из-за затягивания по принятию бюджета на 2024 год.

После заседания правления ХСС в Мюнхене, он также отметил, что «Германия погружается в глубокий кризис».

«Мы сталкиваемся с настоящим ментальным спадом», — заявил он.

Ситуация в Германии накаляется, а правящая коалиция находится в шатком положении и «не может представить проект бюджета на 2024 год, который обещала до Рождества», заключил Зедер, добавив, что Германия теряет свои позиции, хотя когда-то являлась лидером в финансовой сфере Европы.

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7 декабря сообщалось, что кабмин ФРГ не смог вовремя согласовать бюджет на 2024 год.

Ранее, в конце ноября, Шольц выступил на тему поиска выхода из бюджетного кризиса, охватившего страну. В своем выступлении канцлер ФРГ заверил, что, несмотря на миллиардные дыры в бюджете, его коалиция будет придерживаться курса модернизации Германии, и предупредил граждан об угрозе мер жесткой экономии. Зедер, комментируя выступление Шольца, заявил, что правящая в Германии коалиция не способна справиться с государственным кризисом в стране, и призвал к проведению досрочных выборов.

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