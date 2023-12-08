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ФК «Локомотив» обыграл «Урал» в матче 18-го тура РПЛ

«Локомотив» одержал победу над «Уралом» в матче 18-го тура РПЛ со счетом 2:0
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Фото: ТАСС/Щербак Александр
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Московский «Локомотив» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла 8 декабря в Москве.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Первый гол московской команде принес Евгений Морозов на 18-й минуте. Уже в конце игры (90+2) забил защитник «Локомотива» Наир Тикнизян.

Главный тренер столичной команды Михаил Галактионов во второй раз пропустил матч. Его дисквалифицировали на две игры из-за нецензурной критики судейства после игры с самарским клубом «Крылья Советов», которая завершилась со счетом 3:3 в 16-м туре РПЛ.

Так, после встречи в матче 18-го тура РПЛ «Локомотив» в таблице турнира располагается на четвертом месте с 31 очком. В свою очередь, «Урал» находится на 12 строчке списка с 19 очками.

Следующие игры клубов пройдут уже 3 марта 2024 года. Так, «Локомотив» встретится с московским «Динамо» в столице. «Урал» же проведет матч на выезде с грозненским клубом «Ахмат».

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Ранее, 3 декабря, «Локомотив» одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче 17-го тура РПЛ в Москве. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Матч состоялся, несмотря на мощный снегопад.

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