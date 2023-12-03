«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче 17-го тура РПЛ

Московский «Локомотив» одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче 17-го тура «Мир Российской премьер-лиги» (РПЛ). Несмотря на мощный снегопад, который накрыл Москву, матч состоялся.

Однако игру пропустили главный тренер «железнодорожников» Михаил Галактионов и капитан команды Дмитрий Баринов. Причиной стала их дисквалификация.

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Первый гол в игре забил голкипер «Зенита» Михаил Кержаков (8-я минута) в свои ворота после подачи Максима Глушенкова с углового. В составе «Локомотива» отличились Глушенков (59-я) и Наир Тикнизян (88-я). У проигравших отличился Матео Кассьерра (41-я).

Теперь «Локомотив» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, на счету футболистов 28 очков в 17 матчах. «Зенит» располагается на втором месте с 33 очками после 17 встреч.

Ранее в этот день ЦСКА одержал победу над «Ростовом». Из-за снегопада перед матчем организаторам пришлось чистить поле от снега с помощью трактора. Также во время самого матча работники стадиона продолжали убирать снег с помощью лопат.