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Трактор привлекли для очистки газона от снега перед матчем ЦСКА и «Ростова»

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Фото: ЦСКА
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Для очистки газона от снега перед матчем ЦСКА и «Ростова» в Российской премьер-лиге понадобился трактор. Видео уборки опубликовал 3 декабря армейский клуб.

На кадрах видно, как спецтехника сгребает снег со стадиона «ВЭБ Арена» в Москве, пока рядом разминаются игроки команд.

Уже во время самого матча работники стадиона с помощью лопат продолжали убирать снег с поля, стараясь при этом не влиять на ход игры.

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3 декабря в Москве начался мощный снегопад. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что прогнозируемое количество осадков в период с полудня 3 декабря до утра 4 декабря может составить 11–16 мм, а это треть от месячной нормы. Кроме того, 4 декабря сугробы в Москве вырастут с 19 до 28 см, что в четыре раза выше положенной нормы.

Ранее, 1 декабря, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о приближении 20-градусных морозов к Москве на следующей неделе. По его словам, в среду, 6 декабря, днем ожидается похолодание до –20 градусов, а в ночь на четверг температура упадет еще ниже — до –23 градусов.

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