На два матча дисквалифицирован главный тренер «Локомотива» Галактионов

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) на два матча дисквалифицировал главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова из-за нецензурной критики судейства. Об этом стало известно 30 ноября.

Инцидент произошел 25 ноября, специалист высказался о судействе после матча с «Крыльями Советов» (3:3) в 16-м туре РПЛ. Самарцы смогли отыграться с пенальти в компенсированное время ко второму тайму.

Как следует из решения КДК, Галактионов пропустит все оставшиеся матчи железнодорожников до конца года. Его не будет на играх «Локомотива» в декабре с «Зенитом» и «Уралом».

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, назвавший позором ассистента арбитра после того же матча, дисквалифицирован на два матча, один из которых условно. Футболист пропустит встречу с «Зенитом».

На два матча дисквалификацию получили тренер вратарей железнодорожников Заур Хапов и старший тренер самарцев Сергей Булатов. В перерыве игры их удалили за нецензурные выражения в адрес официального лица команды соперника, уточняет «Спорт-Экспресс».

Главный тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов возглавил московский «Локомотив» в ноябре 2022 года. За месяц до этого после разгромного поражения от «Сочи» (0:4) в отставку были отправлены спортивный директор «Локо» Томас Цорн и главный тренер Йозеф Цинбауэр.