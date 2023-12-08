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Парламент Болгарии отменил вето президента на передачу Киеву БТР

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В Болгарии парламент отклонил вето президента страны Румена Радева, которое было наложено на соглашение о безвозмездной передаче Киеву бронированной техники. Об этом 8 декабря сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА).

«Парламент преодолел вето президента на безвозмездную поставку Украине бронетехники. <…> Депутаты повторно приняли Закон о ратификации Соглашения между Министерством внутренних дел Республики Болгария и Министерством обороны Украины о бесплатном обеспечении бронетранспортерами, подписанные в Софии 8 августа 2023 года и в Киеве 13 ноября 2023 года», — говорится в сообщении.

За передачу военной техники проголосовали 162 депутата, против — 55, уточняет «Газета.Ru». По словам представителя Болгарской социалистической партии (БСП) Ивана Ченчева, эти машины нужны МВД республики.

«Вы напрягаетесь, чтобы хорошо выглядеть в глазах своих хозяев», — передает агентство его слова, сказанные в ходе заседания.

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Ранее, 21 ноября, парламент Болгарии сообщил об одобрении передачи украинской армии бронетранспортеров. За это решение высказались 152 депутата, против были 57 парламентариев.

Позже, 4 декабря, президент страны заблокировал предоставление Украине помощи в виде списанной бронетехники. В причинах вето было отмечено, что депутаты недостаточно знакомы с конкретными параметрами пожертвования, что не позволяет им объективно оценить, является ли предоставленная техника ненужной. По словам Радева, эта техника могла бы быть использована для охраны границы страны и оказания помощи населению в случае стихийных бедствий и аварий.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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