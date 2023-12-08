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Военный эксперт объяснил сокращение американских войск НАТО в Европе

Военный эксперт Кнутов связал сокращение американских войск НАТО в Европе с СВО
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Фото: Global Look Press/Xander Heinl
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Российская специальная военная операция (СВО) повлияла на решение Соединенных Штатов снизить численность своих войск НАТО в Европе. Так военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил в пятницу, 8 декабря, почему американские власти решили сократить военный контингент.

По словам эксперта, с одной стороны, сокращение американского контингента в странах НАТО в Европе имеет цель сокращения расходов, а с другой стороны, это фактически продолжение политики бывшего президента США Дональда Трампа, ставившего вопрос о том, что Европа сама должна заниматься своей собственной обороной.

«Сейчас в связи с тем, что идет конфликт на Украине, страны НАТО достаточно серьезно повысили свои военные расходы. Целый ряд стран принял решение об увеличении своих воинских контингентов», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

Ранее, 7 декабря, президент США Джо Байден проинформировал конгресс о том, что в Европе размещены 80 тыс. американских солдат, передает RT.

Американский лидер отметил, что в число военнослужащих входят и те, кто размещен для сдерживания России и укрепления союзников Соединенных Штатов, передает НСН.

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Ранее, 10 ноября, экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят указал на провальную политику Североатлантического альянса. Он отметил, что вместо политики безопасности возникают новые риски, эскалация без оглядки на возможные последствия — как для украинского народа, так и для Запада. Он назвал это безответственным.

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