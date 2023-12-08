Тарасова отреагировала на допуск россиян к Олимпиаде-2024
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.
«Поздравляю всех спортсменов! Очень рада, что МОК принял человеческое решение. Это большая победа! Будем следить за нашими ребятами. Ура!» — сказала Тарасова «Известиям» и «Спорт-Экспресс».
Ранее в этот день Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что допускает российский и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже. МОК выдвинул строгие условия участия: спортсменам запрещено демонстрировать национальную символику, соревноваться в командных дисциплинах и активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса.
При этом 12 октября был отстранен от работы Олимпийский комитет России (ОКР). Тогда официальный представитель МОК Марк Адамс заявил, что включение в ОКР олимпийских советов Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей нарушает территориальную целостность Национального олимпийского комитета Украины.