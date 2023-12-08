Китаист связал решение Италии выйти из инициативы КНР с поддержкой вектора ЕС

Выход Италии из инициативы КНР «Один пояс — один путь» продиктован следованию вектора Евросоюза. Об этом 8 декабря в беседе с «Известиями» заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

«Выход Италии из инициативы «Один пояс — один путь» продиктован обстоятельствами, связанными с тем, что Италия является членом Евросоюза, а ЕС, в свою очередь, малосубъективен, поскольку находится в сильной зависимости», — сказал Котков.

По его словам, Италия вошла в китайскую инициативу по экономическим соображениям, так как Рим имеет проблемы в этой сфере на фоне остальных стран — членов Европейского союза.

Китаист отметил, что внешнеполитическая причина также продиктована союзническими отношениями с США, которые Италия должна поддерживать.

О решении Италии выйти из китайской инициативы стало известно 6 декабря, об этом написала газета Corriere della Sera. Рим направил Пекину соответствующую ноту за три дня до этого. При этом издание также напомнило, что Италия являлась единственной страной из G7, которая присоединилась к программе «без больших экономических выгод и со многими нежелательными политическими последствиями».

Еще в конце июля премьер-министр Италии Джорджа Мелони впервые посетила Вашингтон с официальным визитом. Одной из тем переговоров стал выход Рима из китайской инициативы. По словам главреда Covert Action Джереми Кузмарова, одной из основных целей президента США Джо Байдена на той встрече стало подталкивание Мелони к отказу от этой программы КНР.

Соглашение с Пекином подписал бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте в 2019 году.

Инициативу создать экономические коридоры в рамках нового «Шелкового пути» нынешний лидер Китая Си Цзиньпин озвучил в 2013 году. Он предложил объединить сухопутный и морской торговые пути, чтобы эффективно и недорого доставлять товары по всему миру — в страны Юго-Восточной Азии, Африку, на Ближний Восток и в Европу. Всего за эти годы к инициативе присоединилось свыше 150 стран по всему миру.