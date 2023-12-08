Приготовление недорогого новогоднего салата обойдется россиянам в 406 рублей

Приготовление самого недорогого новогоднего салата — оливье — обойдется россиянам в 406 рублей, говорится в исследовании онлайн-сервиса доставки из магазинов и ресторанов «СберМаркет», с которым ознакомились «Известия» 8 декабря.

Эксперты рассчитал индекс приготовления популярных новогодних салатов и на его основе составили рейтинг.

«Первое место в рейтинге новогодних салатов занял оливье: в 2023 году ингредиенты для классического рецепта с колбасой на шесть порций обойдутся в среднем в 406 рублей. Это 800 г картофеля, 300 г вареной колбасы, 200 г моркови, шесть куриных яиц, 300 г соленых огурцов, 75 г репчатого лука, 120 г консервированного горошка и 200 г майонеза для заправки», — уточнили в сервисе.

На втором месте — селедка под шубой: стоимость шести порций этого блюда составила 420 рублей. Для его приготовления необходимы: филе соленой сельди 500 г, моркови 500 г, свеклы 500 г, картофеля 500 г, 200 г репчатого лука, два куриных яйца, 200 г майонеза для заправки и 25 г зеленого лука для украшения.

На третьем — салат крабовый. Цена за шесть порций в среднем будет 619 рублей. Среди ингредиентов: 500 г крабовых палочек, 400 г консервированной кукурузы, восемь куриных яиц, 200 г риса, 150 г свежего огурца и 200 г майонеза.

На четвертом месте — «Мимоза». По оценке экспертов, стоимость салата — 643 рубля. Для того чтобы его приготовить, следует взять 100 г сливочного масла, два куриных яйца, 200 г репчатого лука, 150 г твердого сыра, 25 г свежей петрушки или укропа, рыбные консервы — 250 г, а также майонез 200 г.

Специалисты сервиса также выяснили, что спрос на некоторые продукты для салатов в ноябре 2023 года вырос более чем в два раза по сравнению с октябрем. Так, например, майонез в третьем месяце осени стали покупать на 28% чаще, чем во втором. За этот же период морковь и консервированный горошек россияне приобретали значительно больше — на 100% и 55% соответственно. В то же время свеклу в ноябре покупали почти в три раза чаще, чем в октябре (179%).

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что стоимость продуктов для новогоднего стола в среднем за год подорожала на 9,17%. Как рассказал «Известиям» зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, семья из четырех человек может потратить на праздничный стол около 5,5 тыс. рублей. При этом в прошлом году сумма составляла 4994 рубля.