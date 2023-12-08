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Суд в Москве оштрафовал Telegram на 1 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 1 млн рублей за нарушение закона о самоконтроле. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Суд рассмотрел административный протокол в отношении компании по статье КоАП РФ 13.50, Ч.2 о неисполнении обязанности по ведению мониторинга социальной сети и неограничении доступа к информации, нарушающей требования законодательства.

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По этой же статье 4 декабря суд оштрафовал социальную сеть TikTok на 800 тыс. рублей. Роскомнадзор отметил, что протокол был составлен из-за ролика о «зацеперах» — людях, которые цепляются за вагоны идущих поездов ради экстремальных ощущений.

До этого, в июне, Telegram был оштрафован на 4 млн рублей за нарушение российского законодательства по части отказа удалять запрещенную информацию. Кроме того, удалению подлежала информация о незаконном приобретении поддельных документов.

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