Суд в Москве оштрафовал Telegram на 1 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 1 млн рублей за нарушение закона о самоконтроле. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Суд рассмотрел административный протокол в отношении компании по статье КоАП РФ 13.50, Ч.2 о неисполнении обязанности по ведению мониторинга социальной сети и неограничении доступа к информации, нарушающей требования законодательства.

По этой же статье 4 декабря суд оштрафовал социальную сеть TikTok на 800 тыс. рублей. Роскомнадзор отметил, что протокол был составлен из-за ролика о «зацеперах» — людях, которые цепляются за вагоны идущих поездов ради экстремальных ощущений.

До этого, в июне, Telegram был оштрафован на 4 млн рублей за нарушение российского законодательства по части отказа удалять запрещенную информацию. Кроме того, удалению подлежала информация о незаконном приобретении поддельных документов.