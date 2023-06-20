Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 4 млн рублей мессенджер Telegram за неудаление запрещенной информации. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда 20 июня.

Протокол в отношении мессенджера был составлен по ст. 13.41, ч. 2 («Неудаление запрещенной в РФ информации»).



«Признать виновным Telegram Messenger Inc по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

По требованию первого заместителя генпрокурора в Роскомнадзор поступило 32 уведомления к ряду Telegram-каналов с требованием ограничить доступ к недостоверной информации о проведении СВО на территории Украины и ее участниках. Кроме того, удалению подлежала информация о незаконном приобретении поддельных документов.

Представитель ответчика в суд не явился.

Ранее, в 2022 году, Московский суд оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за неудаление бота с данными российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.



Помимо бота, информацию также не удаляли из нескольких Telegram-каналов, где, по мнению Роскомнадзора, публиковались недостоверные данные о ходе спецоперации.



27 февраля 2022 года администрация Telegram отказалась от идеи ограничения работы каналов в России и на Украине. Основатель мессенджера Павел Дуров призвал перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах в данное время.