Суд в Москве оштрафовал TikTok на 800 тыс. рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал социальную сеть TikTok на 800 тыс. рублей. Об этом 6 декабря сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Так, TikTok признана виновной в неисполнении обязанностей владельцем соцсети по ее мониторингу.

В Telegram-канале московских судов общей юрисдикции уточняется, что сервис для создания и просмотров коротких видео получил штраф за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ.

В свою очередь «РИА Новости» отметили, что Роскомнадзор составил протокол за неудаление роликов о «зацеперах» — молодых людях, которые ради острых ощущений цепляются за вагоны идущих поездов.

Ранее, 4 декабря, стриминговый видеосервис Twitch и фотохостинг Pinterest были оштрафованы на 800 тыс. рублей каждый за неудаление запрещенного в РФ контента. Решение вынес Таганский суд Москвы.