Суд в Москве назначил Twitch и Pinterest штрафы по 800 тыс. рублей

Суд оштрафовал стриминговый видеосервис Twitch и фотохостинг Pinterest на 800 тыс. рублей каждый за неудаление запрещенного в РФ контента, выяснили понедельник, 4 декабря, «Известия».

«Такое решение сегодня вынес Таганский суд столицы, признав сервис виновным за повторное неисполнение обязанностей по мониторингу Сети», — говорится в сообщении.

До этого суд уже несколько раз штрафовал Twitch за неудаление фейков о спецоперации на Украине — в апреле и январе этого года, и еще два раза — в октябре 2022 года. Сумма каждого из указанных штрафов составила по 4 млн рублей.

В свою очередь, Pinterest в конце июня прошлого года был назначен штраф в размере 2 млн рублей за отказ предоставить сведения о локализации данных россиян.