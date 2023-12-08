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На форуме «Языковая политика в РФ» обсудили проблемы сохранения русского языка

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Фото: РЕН ТВ
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Участники форума «Языковая политика в Российской Федерации», проходящего в Москве, во второй день мероприятия, 8 декабря, обсудили важность сохранения русского языка и народов России, а также ключевые решения этой проблемы.

Участники пришли к выводу, что важность национального языка необходимо донести прежде всего до молодежи. Именно в этом направлении сейчас ведется самая активная работа.

«На сегодняшний момент нам необходимо помочь сохранить языковое многообразие в стремительно меняющемся обществе. Мы понимаем, как получают информацию, как общаются между собой молодые люди. Естественно, что это интернет, естественно, что это мессенджеры. Для того чтобы они могли там общаться на своем родном языке, должна быть проделана достаточно большая работа», — отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

В этом году форум собрал порядка 270 участников из разных субъектов России, а также представителей Киргизской Республики, Таджикистана и Узбекистана.

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VII форум «Языковая политика в Российской Федерации», приуроченный к Году русского языка как языка межнационального общения в Содружестве Независимых Государств, стартовал в Москве 7 декабря. По словам организаторов, форум стал традиционной площадкой для самых актуальных вопросов в сфере языковой политики.

В середине ноября министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что для детей мигрантов в школах введут специальную диагностику для определения уровня владения русским языком и по результатам ее добавят дополнительные часы для изучения языка. Министр предложил организовать отдельные парламентские слушания на эту тему.

В июле Министерство просвещения России предложило создать дополнительные курсы по изучению русского языка для детей мигрантов. Авторы инициативы уточняют, что для определения потребности ребенка в таких курсах будет проверен уровень знания им русского языка.

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