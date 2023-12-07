VII форум «Языковая политика в РФ» стартовал в Москве

VII форум «Языковая политика в Российской Федерации», приуроченный к Году русского языка как языка межнационального общения в Содружестве Независимых Государств (СНГ), 7 декабря стартовал в Москве. Кадры с мероприятия показали «Известия».

По словам организаторов, форум стал традиционной площадкой для самых актуальных вопросов в сфере языковой политики. В этом году он собрал около 270 участников, представляющих 68 субъектов РФ, а также гостей из Киргизской Республики, Таджикистана и Узбекистана. В этом году форум впервые за семь лет проводится в статусе международного мероприятия.

По данным сайта Федерального агентства по делам национальностей, в рамках события особое внимание будет уделено обсуждению роли русского языка в межнациональном общении. В работе форума примут участие представители Исполнительного комитета СНГ, ЮНЕСКО, ведущих IT-компаний, образовательных и научных центров России, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

В ходе заседания будут оглашены промежуточные итоги реализации плана мероприятий по проведению десятилетия языков коренных народов в РФ и обсуждены предложения по его дополнению новыми мероприятиями.

Помимо того, в рамках форума состоится награждение лауреатов VII конкурса «Всероссийская общественная премия за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово».

В середине ноября министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что для детей мигрантов в школах введут специальную диагностику для определения уровня владения русским языком и по результатам ее добавят дополнительные часы для изучения языка. Министр предложил организовать отдельные парламентские слушания на эту тему.

В июле Министерство просвещения России предложило создать дополнительные курсы по изучению русского языка для детей мигрантов. Авторы инициативы уточняют, что для определения потребности ребенка в таких курсах будет проверен уровень знания им русского языка.