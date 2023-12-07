Реклама
Прямой эфир
Экономика
В ВТБ спрогнозировали рост рынка рублевых сбережений в 2023 году
Общество
ФАС заблокировала более 1,7 млн карточек товаров на маркетплейсах
Общество
«Известия» узнали подробности о ЧОП, охраняющей школу в Брянске
Политика
Совфед назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года
Мир
На фоне приема Путина в ОАЭ СМИ напомнили о забытом в Катаре Штайнмайере
Армия
Минобороны показало новые кадры сопровождения самолета Путина истребителями
Общество
Очевидец рассказал о летевшем над Бурятией с загоревшимся двигателем самолете
Политика
В ЦИК прокомментировали проведение ДЭГ на выборах президента
Мир
Захарова прокомментировала решение США и Украины совместно производить оружие
Общество
У открывшей стрельбу в брянской гимназии есть сестра-близнец
Мир
Западные СМИ назвали визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию крахом политики Запада
Общество
VII форум «Языковая политика в РФ» стартовал в Москве
Мир
McDonald’s запустит сеть кафе под брендом CosMc’s
Мир
Американский журналист Карлсон заявил о поражении США в украинском конфликте
Общество
Появились кадры эвакуации учеников из школы в Брянске, где произошла стрельба

VII форум «Языковая политика в РФ» стартовал в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

VII форум «Языковая политика в Российской Федерации», приуроченный к Году русского языка как языка межнационального общения в Содружестве Независимых Государств (СНГ), 7 декабря стартовал в Москве. Кадры с мероприятия показали «Известия».

По словам организаторов, форум стал традиционной площадкой для самых актуальных вопросов в сфере языковой политики. В этом году он собрал около 270 участников, представляющих 68 субъектов РФ, а также гостей из Киргизской Республики, Таджикистана и Узбекистана. В этом году форум впервые за семь лет проводится в статусе международного мероприятия.

По данным сайта Федерального агентства по делам национальностей, в рамках события особое внимание будет уделено обсуждению роли русского языка в межнациональном общении. В работе форума примут участие представители Исполнительного комитета СНГ, ЮНЕСКО, ведущих IT-компаний, образовательных и научных центров России, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

В ходе заседания будут оглашены промежуточные итоги реализации плана мероприятий по проведению десятилетия языков коренных народов в РФ и обсуждены предложения по его дополнению новыми мероприятиями.

Помимо того, в рамках форума состоится награждение лауреатов VII конкурса «Всероссийская общественная премия за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово».

Классовый разрыв: нужно ли учить отдельно детей мигрантов
В Волгоградской области обсуждают образование школьников, которые не знают русского языка

В середине ноября министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что для детей мигрантов в школах введут специальную диагностику для определения уровня владения русским языком и по результатам ее добавят дополнительные часы для изучения языка. Министр предложил организовать отдельные парламентские слушания на эту тему.

В июле Министерство просвещения России предложило создать дополнительные курсы по изучению русского языка для детей мигрантов. Авторы инициативы уточняют, что для определения потребности ребенка в таких курсах будет проверен уровень знания им русского языка.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023