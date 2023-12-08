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Директора завода на Украине заподозрили в краже выделенных на запчасти для Су-27 денег

СБУ: директор оборонного предприятия хотел украсть деньги на запчасти для Су-27
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Фото: соцсети
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Директора оборонного предприятия на Украине уличили в попытке украсть деньги, выделенные на закупку запчастей для истребителей Су-27. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.

«Контрразведка СБУ с БЭБ (Бюро экономической безопасности. — Ред.) и во взаимодействии с руководством АО «Украинская оборонная промышленность» ликвидировала схему присвоения бюджетных средств на приобретении комплектующих для боевых самолетов ВСУ. Речь идет о модулях усиления мощности бортовых радиолокационных систем на украинских истребителях Су-27», — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, глава одного из украинских оборонных предприятий с сообщниками пытался украсть почти $110 тыс., выделенных на закупку авиаоборудования. На эту сумму был заключен договор с аффилированной компанией на приобретение деталей.

В дальнейшем эти деньги планировалось «вывести в тень через подконтрольные фирмы, обналичить и распределить между собой».

Уже бывшего директора предприятия, руководителя фирмы-поставщика и еще двух их сообщников подозревают по двум статьям УК Украины, предусматривающих присвоение, растрату имущества и злоупотребление служебным положением, а также служебный подлог.

Расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

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Ранее, 17 ноября, экс-глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что украинские чиновники разворовывают госбюджет, ожидая конца конфликта. По его словам, власти решили, что для них конфликт на Украине уже закончился, поэтому госслужащие проводят свадьбы за миллионы долларов и покупают дорогие иномарки.

До этого, 10 ноября, член Европарламента (ЕП) от Германии Гуннар Бек отметил, что ЕС решил увеличить финансирование Киева на €50 млрд, несмотря на «стремительный рост уровня коррупции и ухудшение ситуации с верховенством закона на Украине».

Также в начале ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что в мире нигде нет такой коррупции, как на Украине. Российский лидер указал на то, что коррупция на Украине практически узаконена. У Запада не получится с ней побороться, добавил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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