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Порошенко назвал неприемлемым становление Украины заложницей США

Порошенко: Украина не должна быть заложницей ситуации в США
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Ситуация, при которой Украина может стать заложницей внутриполитических процессов США, — неприемлема. Об этом 8 декабря заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу France-24.

«Мне ненавистна идея о том, что Украина может оказаться заложницей <...> внутриполитических вопросов на выборах в следующем году [в США]. Это абсолютно неприемлемо», — сказал он.

Порошенко также отметил, что трудности в голосовании по пакету помощи Украине представляют собой «опасный знак», и добавил, что на карту поставлены жизни украинцев. Он подчеркнул, что Киеву сейчас требуется больше оружия, чтобы противостоять России.

Ну, помоги: американская помощь Украине будет пересмотрена
Форма поддержки и ее содержание изменятся, а суммы станут меньше

Ранее в этот день бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что без финансовой помощи США уже в январе у Киева начнутся проблемы с социальными выплатами. Он уточнил, что если американская помощь не подоспеет вовремя, Киев начнет сокращать расходы на социальную и гуманитарную сферу.

До этого, 6 декабря, сенат США на очередном заседании не одобрил законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине. При этом 6 декабря в связи с неопределенностью по вопросу помощи Киеву американский президент Джо Байден выступил со специальным обращением, заявив, что конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины.

Тогда же глава Пентагона Ллойд Остин указал, что Вашингтон нацелен на долгую военную поддержку Киева даже в условиях задержки выделения новой помощи. Остин подчеркнул, что он рассчитывает на быстрое утверждение конгрессом запроса администрации о дополнительной помощи Киеву на $50 млрд через промышленную базу США.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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