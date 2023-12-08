Бывший премьер Украины Николай Азаров в пятницу, 8 декабря, заявил, что без финансовой помощи США уже в январе у Киева начнутся проблемы с социальными выплатами.

«В январе киевский режим может столкнуться с нехваткой 20 млрд гривен ($546 млн. — Ред.) на социальные расходы. Если американская помощь не подоспеет вовремя, Украина начнет сокращать расходы на социальную и гуманитарную сферу», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

До этого, 6 декабря, сенат США на очередном заседании не одобрил законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине. При этом 6 декабря в связи с неопределенностью по вопросу помощи Киеву американский президент Джо Байден выступил со специальным обращением, заявив, что конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины.

Тогда же глава Пентагона Ллойд Остин указал, что Вашингтон нацелен на долгую военную поддержку Киева даже в условиях задержки выделения новой помощи. Остин подчеркнул, что он рассчитывает на быстрое утверждение конгрессом запроса администрации о дополнительной помощи Киеву на $50 млрд через промышленную базу США.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.