Реклама
Прямой эфир
Мир
В ФРГ назвали несостоятельным план Писториуса по сдерживанию РФ
Общество
Синоптик спрогнозировал снегопад в Москве в выходные
Политика
ЦИК утвердила трехдневное голосование на выборах президента РФ
Мир
В Кремле оценили ожидание США от РФ «приемлемых переговоров для Украины»
Экономика
Минфин спрогнозировал инфляцию в 4,5% в 2024 году
Происшествия
У водителя украли 48 млн рублей в подмосковных Химках
Общество
Краснов поручил провести проверку по факту завышения цен на куриные яйца
Мир
Макрон предложил кандидатуру экс-главы ЕЦБ Марио Драги на пост главы ЕК
Наука и техника
Китайский марсоход обнаружил многоугольники под поверхностью планеты
Общество
В Москве задержали мужчину по делу об уколе ребенка шприцем в каршеринге
Мир
Верховный суд Финляндии постановил освободить задержанного россиянина Тордена
Общество
По делу экс-замминистра культуры Яриловой арестовано имущество на 39 млн рублей
Экономика
ФАС сообщила о снижении цен на арматуру на 15,7%
Общество
Минтранс предложил ввести штрафы за превышение средней скорости между камерами
Общество
В двух районах Сахалина из-за циклона объявлено экстренное предупреждение

Ковальчук заявил о важности развития науки в рамках Союзного государства

Ковальчук: России и Белоруссии на нынешнем этапе важно развитие науки
0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и Белоруссия являются очень тесным и дружеским союзом, которому важно развитие науки на нынешнем этапе. Об этом 8 декабря сообщил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на конференции Союзного государства.

«В нашем случае, когда мы практически являемся таким очень тесным и дружеским союзом, нам очень важно развитие науки вот на сегодняшнем этапе. Я хочу сказать, что особенно важно, что сегодня, получая признания генетических исследований, которые исторически были развиты в наших странах, <...> эти направления развиваются успешно», — сказал он.

Ковальчук добавил, что в рамках союзного государств произошли «тектонические сдвиги» по формированию единого научно-технологического пространства. В рамках нее формируется единая исследовательская инфраструктура, уточнил он.

Так, на конференции премия Союзного государства в области науки и техники была присуждена доктору биологических наук и академику Национальной академии наук Белоруссии профессору Александру Кильчевскому.

Сверка подсчетов: Путин и Лукашенко обсудили дальнейшую интеграцию
Какие российские самолеты готова производить Белоруссия и почему в Минск пригласили Байдена

Ранее, 23 ноября, глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил «Известиям», что отношения республики с Россией были важны во все времена, и в нынешних геополитических условиях сотрудничество приобретает особую актуальность.

До этого, 10 ноября, министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что около 90% мероприятий выполнено из 28 союзных программ России и Белоруссии. В свою очередь, замглавы белорусского ведомства Алеся Абраменко отметила, что из запланированных 993 мероприятий было проведено 880.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт.

В 2021 году страны одобрили 28 интеграционных отраслевых программ — в частности, мероприятия по сближению макроэномической политики, гармонизации денежно-кредитной политики, макропруденциальному регулированию и др.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023