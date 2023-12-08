Ковальчук заявил о важности развития науки в рамках Союзного государства

Россия и Белоруссия являются очень тесным и дружеским союзом, которому важно развитие науки на нынешнем этапе. Об этом 8 декабря сообщил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на конференции Союзного государства.

«В нашем случае, когда мы практически являемся таким очень тесным и дружеским союзом, нам очень важно развитие науки вот на сегодняшнем этапе. Я хочу сказать, что особенно важно, что сегодня, получая признания генетических исследований, которые исторически были развиты в наших странах, <...> эти направления развиваются успешно», — сказал он.

Ковальчук добавил, что в рамках союзного государств произошли «тектонические сдвиги» по формированию единого научно-технологического пространства. В рамках нее формируется единая исследовательская инфраструктура, уточнил он.

Так, на конференции премия Союзного государства в области науки и техники была присуждена доктору биологических наук и академику Национальной академии наук Белоруссии профессору Александру Кильчевскому.

Ранее, 23 ноября, глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил «Известиям», что отношения республики с Россией были важны во все времена, и в нынешних геополитических условиях сотрудничество приобретает особую актуальность.

До этого, 10 ноября, министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что около 90% мероприятий выполнено из 28 союзных программ России и Белоруссии. В свою очередь, замглавы белорусского ведомства Алеся Абраменко отметила, что из запланированных 993 мероприятий было проведено 880.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт.

В 2021 году страны одобрили 28 интеграционных отраслевых программ — в частности, мероприятия по сближению макроэномической политики, гармонизации денежно-кредитной политики, макропруденциальному регулированию и др.