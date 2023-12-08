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Россияне стали чаще покупать одежду в 2023 году

ЦРПТ: в 2023 году продажи одежды в Сети подскочили на 26%, в магазинах — на 15%
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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В январе–октябре 2023 года продажи одежды в Сети подскочили на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, в стационарных магазинах — на 15%. Об этом свидетельствуют данные ЦРПТ, с которыми ознакомились «Известия» 8 декабря.

«В 2022 году мы наблюдали трансформацию российского рынка одежды: тогда некоторые бренды ушли с рынка. С одной стороны, это явление временно уменьшило объем предложения, из-за чего сократился спрос, с другой стороны, освободились ниши для новых игроков», — сказала изданию руководитель товарной группы «Легпром» ЦРПТ Анна Петрушина.

По ее словам, в 2023 году эти ниши заняли новые бренды, адаптация рынка завершилась, поэтому в настоящее время эксперты наблюдают заметный прирост продаж как дистанционных, так и розничных. В этом году государственная система маркировки «Честный знак» также зафиксировала существенный прирост дистанционных продаж одежды конечному потребителю.

Помимо адаптации и роста рынка, такая тенденция связана с полноценным присоединением маркетплейсов к системе маркировки с марта 2023 года, добавила Петрушина. Она обратила внимание на то, что рост популярности дистанционных продаж на рынке одежды сохраняется.

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Ранее, 24 ноября, аналитики сервиса «МойСклад» сообщили, что средняя цена на обувь в России в октябре 2023 года выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, а стоимость одежды увеличилась на 21%. Лидерами продаж стали отечественные торговые марки.

19 октября сообщалось, что Российский экологический оператор предложил создать цифровой паспорт для одежды. В нем будет содержаться информация о всей цепи поставок, которая стоит за вещью: состав и место производства сырья, структура тканей в конечном изделии, цвет, а также фотографии продукции в различных плоскостях и световых режимах.

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