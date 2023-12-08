Россияне стали чаще покупать одежду в 2023 году

В январе–октябре 2023 года продажи одежды в Сети подскочили на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, в стационарных магазинах — на 15%. Об этом свидетельствуют данные ЦРПТ, с которыми ознакомились «Известия» 8 декабря.

«В 2022 году мы наблюдали трансформацию российского рынка одежды: тогда некоторые бренды ушли с рынка. С одной стороны, это явление временно уменьшило объем предложения, из-за чего сократился спрос, с другой стороны, освободились ниши для новых игроков», — сказала изданию руководитель товарной группы «Легпром» ЦРПТ Анна Петрушина.

По ее словам, в 2023 году эти ниши заняли новые бренды, адаптация рынка завершилась, поэтому в настоящее время эксперты наблюдают заметный прирост продаж как дистанционных, так и розничных. В этом году государственная система маркировки «Честный знак» также зафиксировала существенный прирост дистанционных продаж одежды конечному потребителю.

Помимо адаптации и роста рынка, такая тенденция связана с полноценным присоединением маркетплейсов к системе маркировки с марта 2023 года, добавила Петрушина. Она обратила внимание на то, что рост популярности дистанционных продаж на рынке одежды сохраняется.

Ранее, 24 ноября, аналитики сервиса «МойСклад» сообщили, что средняя цена на обувь в России в октябре 2023 года выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, а стоимость одежды увеличилась на 21%. Лидерами продаж стали отечественные торговые марки.

19 октября сообщалось, что Российский экологический оператор предложил создать цифровой паспорт для одежды. В нем будет содержаться информация о всей цепи поставок, которая стоит за вещью: состав и место производства сырья, структура тканей в конечном изделии, цвет, а также фотографии продукции в различных плоскостях и световых режимах.