Для одежды предложили создать цифровой паспорт

Российский экологический оператор (РЭО) предложил создать цифровой паспорт для одежды, рассказали «Известиям» в РЭО. В нем будет содержаться информация о всей цепи поставок, которая стоит за вещью: состав и место производства сырья, структура тканей в конечном изделии, цвет, а также фотографии продукции в различных плоскостях и световых режимах. Об этом «Известиям» рассказали в РЭО.

Там добавили, что оператор уже ведет работу с поставщиками решений для автоматизированной сортировки. Эксперты определяют, какую фактуру необходимо включить в паспорт, а также другие требования к процессу.

В Российском экологическом операторе пояснили: в первую очередь паспорт необходим для решения проблем, которые возникают после того, как вещь выбросили, и она попала на завод по переработке. Дело в том, что сейчас предприятия сталкиваются с тем, что на вещах нет этикетки, либо информация о составе на ней не соответствует действительности, заметили в РЭО. Тогда как цифровой паспорт позволит сортировать отходы текстиля и обуви в автоматизированном режиме, это существенно увеличит пропускную способность заводов.

Проект будет сочетаться с цифровой маркировкой, однако цели у них разные, заметили в операторе. Так, идентификация товаров, которую реализуют Минпромторг и ЦРПТ, предназначена для фискальных целей и борьбы с нелегальной продукцией. В РЭО также подчеркнули, что производителям и импортерам одежды не понадобится дополнительное оборудование для создания таких виртуальных документов, кроме цифровой камеры.

С учетом мирового опыта, за формирование самого паспорта будут отвечать производители и импортеры товаров, заметили в РЭО. Компании смогут использовать программное обеспечение, которое сегодня для них обязательно в рамках маркировки продукции. Проект РЭО уже обсуждается с Минпромторгом: пилотные решения могут появиться в России уже в 2025–2026 годах.

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Соблюсти этикетку: для одежды сделают цифровые паспорта