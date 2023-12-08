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«Тинькофф Банк» и «Альфастрахование» изменили условия подписки на рекламу

ФАС: «Тинькофф Банк» и «Альфастрахование» изменили условия подписки на рекламу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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«Тинькофф Банк» и «Альфастрахование» выполнили предписания московского управления ФАС и изменили условия подписки на рекламу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 8 декабря.

«Потребитель теперь может отказаться или согласиться на рекламу во время подписания договора в АО «Тинькофф Банк» и АО «Альфастрахование», — сказано в сообщении ведомства.

В УФАС ранее поступили жалобы жителей столицы на назойливую рекламу от обеих компаний. Ведомство установило, что в обоих случаях согласие на получение рекламы было включено в договор-анкету без возможности клиентам выразить свое согласие либо несогласие. Отказаться от рекламы можно было только после заключения договора, что противоречит устоявшейся административной практике.

«Компании внесли изменения в порядок подписания договоров, разработали и внедрили новые онлайн и оффлайн решения, а также добавили отдельный пункт для возможности отказа от получения рекламных рассылок или согласия на нее, с возможностью самостоятельной простановки клиентом соответствующих галочек, исполнив тем самым требования Московского УФАС», — добавили в ведомстве.

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Ранее, 5 декабря, ФАС возбудила дело в отношении ПАО «Сбербанк» и ООО СК «Сбербанк страхование жизни» по признакам заключения антиконкурентного соглашения. До этого в ФАС поступили обращения граждан, в которых указывалось, что им навязывает пакет услуг «Домклик плюс» с услугами страховщика. В ведомстве подчеркнули, что, хотя подключение пакета услуг и является добровольным и не влияет на принятие банком решения о кредитовании, от него все равно зависит процентная ставка по кредиту.

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