Турецкая партия призвала вывести военных США с авиабазы «Инджирлик»

Турецкая партия «Родина» призвала вывести американских военных с авиабазы «Инджирлик» и перевести ее под контроль ВВС Турции. Об этом 8 декабря заявил «РИА Новости» лидер политсилы Догу Перинчек.

Как отмечается, вывод американского контингента стал исторической необходимостью.

«Начиная с 1960-х годов наша партия ведет борьбу за закрытие авиабазы «Инджирлик». Считаю, что в наши дни этот вопрос стал более актуальным и возможным», — сообщил Перинчек.

По словам политика, ВВС США принимают участие в поставках военной техники и необходимого вооружения Израилю, поднимаясь с авиабазы «Инджирлик» и совершая посадку на Кипре. По этой причине турецкая партия настаивает на том, чтобы база была исключительно под контролем Турции и использовалась только турецкими ВВС.

1 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что страна готова взять на себя любую ответственность за урегулирование конфликта в секторе Газа. Совершаемое Израилем в Газе насилие представляет собой преступление против человечности, виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с международным правом.

В октябре сообщалось, что в Турции не исключили полного разрыва отношений США с Ближним Востоком. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что «моральное превосходство» Соединенных Штатов в регионе невероятно пострадало. Кроме того, Фидан указал, что отправка страной авианосца в Восточное Средиземноморье не является новой ситуацией, Вашингтон может иметь тактические и стратегические цели в соответствии со своими потребностями.