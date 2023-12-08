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Карчаа не увидел угрозы в зависимости ЗАЭС от одной ЛЭП

Карчаа: зависимость ЗАЭС от одной ЛЭП не несет в себе угрозы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Угрозы в том, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) уже несколько дней находится без запасной линии электропередачи (ЛЭП) в результате повреждения, не существует. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил «Известиям» советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Станция осталась без резервной линии, и оба повреждения <…> произошли на украинской стороне» , — указал он.

По словам Карчаа, ЗАЭС осталась без резервной ЛЭП в ночь на 2 декабря 2023 года.

Он также подчеркнул, что точные причины случившегося обесточивания неизвестны, при этом соответствующей информацией может располагать Украина.

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Ранее, 2 декабря, «Росатом» сообщил по итогам встречи генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси о запланированных на январь-февраль 2024 года полномасштабных консультаций России с агентством по ситуации вокруг ЗАЭС.

Ранее, 28 ноября, Лихачев сообщил, что у «Росатома» нет оснований для беспокойства о состоянии блоков ЗАЭС. Лихачев также отметил, что в ближайшие месяцы он не видит перспектив поднятия блока выхода на генерацию атомной электроэнергии. Глава «Росатома» подчеркнул, что для возможной эксплуатации станции необходимо решить вопрос прекращения военных угроз.

При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать ЗАЭС. В частности, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 29 октября рассказал о массированном обстреле станции со стороны ВСУ. Он начался в половине пятого утра, а затем на станцию попытался высадиться десант.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников Международного агентства по атомной энергии.

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