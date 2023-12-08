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Покупатели вторичного жилья переходят из столицы в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переориентация на рынок вторичной недвижимости Подмосковья из Москвы — закономерное следствие роста ключевой и ипотечной ставок, сказала «Известиям» руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

«В текущей ситуации порядка 10% покупателей снизили требования к характеристикам квартиры. Они продолжили приобретать лоты в Москве, но уже с меньшей площадью, в менее престижных районах и с большей удаленностью от метро. Еще 15% переориентировались на вторичный рынок Московской области, так как не смогли уложиться в «столичный» бюджет даже при условии изменения запросов», — добавила Елена Мищенко.

По данным аналитиков компании, спрос на вторичные квартиры в Московской области вырос до 15%.

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В топ-5 наиболее востребованных городских округов входят Красногорск, Химки, Одинцово, Долгопрудный, Видное и Подольск, сообщили эксперты.

Как пояснили аналитики, в основном покупатели вторичной недвижимости выбирают Московскую область из-за более низкой стоимости. Средняя цена покупки квартиры в Подмосковье находится на уровне от 7,5 до 10 млн руб., что почти в два раза ниже стоимости столичных лотов.

«Например, цена двухкомнатной квартиры с ремонтом и площадью до 50 кв. м в городском округе Красногорск составляет от 6 до 16,9 млн рублей, в городском округе Химки — от 5 до 21 млн рублей, в городском округе Одинцово — от 6,1 до 15 млн рублей, в городском округе Долгопрудный — от 5,6 до 13,2 млн рублей, в городском округе Видное — от 5,5 до 13 млн рублей, в городском округе Подольск — от 4,5 до 10,8 млн рублей», — рассказали аналитики.

Ранее, 29 ноября, гендиректор «Циана» Дмитрий Григорьев заявил, что цены на вторичное жилье в России в 2024 году могут упасть на 10–12%. При этом он добавил, что вторичный сегмент более устойчив к колебаниям на рынке ипотеки.

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